Romain Sugnaux termine 2e du Tour du Chablais

Le Tour du Chablais s’est terminé mercredi soir à Aigle, avec la victoire de l’Italien Xavier Chevrier (28’17) sur cette sixième étape de 9,2 kilomètres. Dix-huitième et meilleur régional en 32’09, Romain Sugnaux n’a pas réussi l’exploit de renverser la hiérarchie au classement général. Le Bullois, qui a concédé plus d’une minute sur le vainqueur final Alexis Gex-Fabry, prend donc une belle 2e place de ce Tour du Chablais. «Il n’y a rien eu à faire, Alexis était plus fort. Je finis deuxième, mais je suis vraiment content, car je suis parti avec l’objectif du top 10 à la base», apprécie Romain Sugnaux.