Sérieux, Romont sauve l’essentiel

Le CS Romontois a soldé son match de la peur en vingt minutes, samedi face à Echichens (4-1). Sauvés, les Glânois devront apporter des corrections pour s’assurer un avenir plus serein.



QUENTIN DOUSSE

Pour le CS Romontois, contraint à la victoire pour éviter la relégation, le doute a duré vingt minutes. Le temps que ce match puisse... commencer. Retardé en raison des intempéries qui s’abattaient samedi soir au Glaney, le duel entre Romont et Echichens n’a pas offert le suspense tant attendu – et redouté – par les suiveurs glânois. Les Vaudois n’avaient plus rien à jouer et cela s’est vu. L’équipe de Patrick Da Silva en a profité pour s’imposer 4-1 et décrocher son maintien lors de cette ultime journée. «Le soulagement est immense», glisse le président Jean-Yves Python, mobilisé dans une…