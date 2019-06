Se méfier du chat qui mord

Souvent moins spectaculaires et graves que les morsures de chien, les blessures infligées par les chats n’en sont pas pour autant anodines. Les complications peuvent s’avérer importantes.



SOPHIE MURITH



Moins fréquentes, moins médiatisées, moins stigmatisées. Il ne faut cependant pas sous-estimer les morsures de chats. Si quatorze pour cent des cas de morsures sont le seul fait des chats, le taux d’infection de ces blessures est bien plus important du côté des félins, entre 40 et 50%, que des canidés, entre 2 et 20%.

«La particularité des morsures de chat provient de la flore bactérienne qu’ils ont dans la bouche qui est assez mauvaise et de la forme de leurs dents», explique la doctoresse Sophie Zuercher, spécialiste en médecine interne générale, installée à La Tour-de-Trême.…