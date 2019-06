Second week-end pour le festival

THÉÂTRE DES OSSES. La troisième édition du Printemps des compagnies se poursuit et s’achève ce week-end au Théâtre des Osses, à Givisiez. Outre la reprise du Solilophone d’Emmanuel Dorand et de Sa chienne (samedi à 12 h 15), quatre spectacles figurent au programme.

Trois d’entre eux sont donnés à trois reprises, de vendredi à dimanche. Adaptation du roman d’Elisa Shua Dusapin, Hiver à Sokcho réunit Isabelle Caillat, Frank Semelet et le dessinateur Pitch Comment. Histoire de la fin d’un amour, Cette nuit encore jouer les pierres est écrit et mis en scène par Julien Mages, interprété par Mali Van Valenberg et Marc Mayoraz. Dans Angèle et Anatole, Thomas Lonchampt et Emma Pluyaut-Biwer proposent de suivre une histoire d’amour et son évolution au cours des ans. Les soirées de vendredi et…