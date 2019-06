ÉBULLITION - LE BURO

Sur le jeune média numérique Tataki, Bulle a remporté l’automne dernier le titre honorifique de «meilleure ville de Suisse romande». Pour fêter cette victoire, une journée d’animation et de concerts est organisée, en collaboration avec Tataki, ce samedi au Buro (de 14 h à 20 h, puis de 22 h à 3 h) et à Ebullition (dès 20 h). Se succéderont DJ, tatoueurs et groupes de hip-hop. www.ebull.ch.