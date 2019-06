Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05



Un reportage poignant éclaire la réalité quotidienne de Suisses qui ont basculé dans une grande précarité alors que rien ne semblait les y destiner. Le deuxième reportage enquête sur les tests ADN qui permettraient de retrouver ses origines. Ces tests soulèvent de nombreuses interrogations en matière de protection des données.

Une vie de sans-abri

Til, Max et Magdi, des Suisses comme vous et moi ont vu leur vie basculer du jour au lendemain; nulle part où se loger, plus de toit, condamnés à la rue. Divorce, maladie, chômage: les causes qui peuvent mener à la rue semblent pourtant banales. Etre sans abri provoque souvent un traumatisme de longue durée.

ADN, réfléchissez avant de cracher!

Les tests ADN et les kits prétendant révéler les origines de vos ancêtres font un…