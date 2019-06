Transfoot, le site internet dédié au mercato du football amateur

Imaginé et conceptualisé par Alberto Matos, transfoot.ch espère devenir, d’ici trois ans, le site incontournable du marché des transferts amateurs.

Anonymat garanti, filtre de recherche épuré et une offre qui va s’étoffer au fil du temps, le Gruérien d’adoption a pensé à tout pour faciliter les échanges.

Présidents et joueurs régionaux partagent leur expérience des mercatos et leurs attentes de la plate-forme informatique.

MAXIME SCHWEIZER

Les ligues d’amateurs touchent au but. Désormais, place aux vacances pour certaines formations et aux finales de promotion pour d’autres. La période du mercato commence et les téléphones des responsables techniques s’activent de plus en plus. C’est à cette même période, voilà un an, qu’Alberto Matos a eu une idée: créer un site internet pour mettre en…