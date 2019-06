Triple concert au centre d’art

De la musique contemporaine aux ballades psychédéliques, l’éventail sera large, ce vendredi à Fri-Art. Le centre d’art de Fribourg accueille en effet trois concerts de Diachronie, CoBRA et Leopardo.

Fondé en 2015, l’ensemble Diachronie (sept musiciens) vise à faire connaître au public fribourgeois un répertoire de musique écrite contemporaine. Pour ce concert intitulé Cycles de vie, il proposera des pièces de Karlheinz Stockhausen, Claude Vivier, Yves Meylan et Guillaume Connesson. CoBRA, de son côté, est un collectif né à Genève en 2017. Il se présente comme un «laboratoire de dialogue entre la musique et l’improvisation baroque, avec les sonorités des musiques contemporaines et improvisées».

Enfin, Leopardo est le nom d’un projet de Romain Savary qui, à Fri-Art, se produira en solo.…