Gilles Boss (sculpture sur verre), Armande Oswald (peinture) et Kyoung-Hwa Yi (peinture) exposent jusqu’au 13 juillet à l’Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18). A découvrir les jeudis et vendredis de 14 h à 18 h 30, les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. www.galerie-hofstetter.ch.