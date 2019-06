Trois podiums sudistes au ranking 500 de Spiez

JUDO. Les clubs de Bulle et Romont ont additionné trois podiums samedi au tournoi ranking 500 de Spiez. Seul Veveysan à avoir connu cet honneur, Simon Buclin a terminé 3e en espoirs (JC Attalens, M18 – 60 kg). En remportant trois combats sur quatre, Malo Le Borgne (JC Romont, M18 – 81 kg) a également décroché le bronze. Chez les juniors, Quentin Chofflon (JC Romont, M21 – 66 kg) a pris la deuxième place de sa catégorie en enregistrant qu’une défaite en six combats. En championnat de 1re ligue, le JC Romont a remporté ses deux face-à-face mercredi passé contre Hara Morat et Komakai Genève sur le score de 8 à 2. Grâce à ces deux succès, les Romontois grimpent à la deuxième place du classement avant les deux derniers tours de cet automne.