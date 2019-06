Un blessé aux Sciernes-d'Albeuve

Les pompiers du Centre de renfort de Bulle et du CSP Haut-Intyamon sont intervenus pour procéder à la désincarcération de l'automobiliste et pour neutraliser les hydrocarbures sur la chaussée. Le conducteur a été pris en charge par les ambulanciers et son permis de conduire a été saisi. La route de l'Intyamon est restée fermée environ deux heures.