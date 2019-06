Un café chevillé au sociétés

Depuis plus de 150 ans, il accueille Bullois et Gruériens dans une ambiance de bistrot villageois. Le Café de la Promenade rouvre aujourd’hui après une grande cure de jouvence. L’historien Serge Rossier s’est penché sur son passé, intimement lié au Parti radical et au Corps de musique.

SOPHIE ROULIN

Dès leur rachat du Café de la Promenade, Eric Gobet et Nicolas Morand ont affirmé vouloir en préserver l’âme et le cachet. Pour mieux comprendre le bâtiment et son passé, ils se sont tournés vers l’historien Serge Rossier. Ce dernier, avec l’aide de Laura Tensi, stagiaire dans le bureau d’architecture d’Eric Gobet, s’est plongé dans les archives, celles de la ville, celles du canton, mais aussi celles de la presse locale. La tâche s’est révélée «ardue», selon l’historien. Le résultat final…