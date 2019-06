Un chasseur sachant être chassé

Sylvain Runberg et François Miville-Deschênes

ZAROFF

Le Lombard

En 1932 sortaient sur les écrans américains Les chasses du comte Zaroff, qui racontaient comment un aristocrate russe exilé régnait en maître unique sur une petite île du Pacifique et s’adonnait à son loisir préféré, la chasse. Plus spécifiquement la chasse aux naufragés. Jusqu’au jour où l’un d’entre eux réussit à s’enfuir en laissant le comte pour mort. Fin du film... et début de la bande dessinée qui y fait suite par Sylvain Runberg et François Miville-Deschênes. Le duo imagine que la fille d’une ancienne victime du dandy psychopathe, un chef de gang irlandais, vient sur l’île avec ses hommes pour se venger. Le vieux chasseur se retrouve dans le rôle du gibier, ce qui lui redonne un sens à sa vie. La chasse devient alors…