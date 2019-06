Un Fribourgeois à la tête de ChasseSuisse

Il préside la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse (FFSC) depuis 2012.

Actuel président de Diana Romande et ancien président de la FFSC, Pascal Pittet a pour sa part été élu au comité de ChasseSuisse. Cette association faîtière regroupe toutes les fédérations et associations cantonales et représente quelque 30000 membres