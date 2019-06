Un louveteau est né au Zoo de Servion

Il s’agit de la première portée du nouveau couple de loups. Pour rappel, Iris est arrivée à Servion en février 2016 depuis la République Tchèque et Amadeus, quant à lui, est arrivé chez nous en 2017 depuis le Bassin d’Arcachon. Ils se sont tout de suite bien entendus, mais aucun louveteau n’avait encore vu le jour.

Maintenant âgé de presque un mois, le louveteau devient de plus en plus autonome et multiplie ses sorties. Il est principalement visible l’après-midi.