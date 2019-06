Un peloton réduit, mais conquis à Broc

S’il a séduit tout son monde, le Trail de la Dent-de-Broc a tout juste franchi la barre des 150 participants samedi pour sa première, organisée pour le 100e du ski-club. Suffisant pour envisager une deuxième édition en 2020?

QUENTIN DOUSSE

TRAIL. Qu’ils soient novices ou expérimentés, régionaux ou invités, d’un niveau populaire ou avancé, ils sont tous arrivés à cette même conclusion: «Géni-al! Le parcours, l’ambiance au col (des Combes) et l’entraide entre les coureurs: c’était juste génial», s’exclame Martina, jeune Vaudoise arrivée pour «découvrir la région» et déjà pressée d’y revenir. Un enthousiasme partagé par Benoît, ce Brocois qui a épinglé à domicile son tout premier dossard. «Je me suis lancé un défi personnel. Le parcours était dur, dur. J’ai trop donné au début dans les…