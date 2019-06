Une course en ligne à Morlon

Le Tour du canton poursuit sa route et fera halte mercredi autour du lac de la Gruyère. Depuis Morlon, les cyclistes pourront parcourir entre deux et quatre boucles de 16 kilomètres chacune. «Ils passeront par Broc, Corbières et Echarlens avant de revenir à Morlon, présente Alain Bard, président de la Pédale bulloise. Cette deuxième étape du Tour du canton s’adresse aux compétiteurs comme aux cyclosportifs.» Pour l’instant, trente-cinq cyclistes sont inscrits, mais les organisateurs en espèrent «une soixantaine au minimum».

Chez les messieurs, la victoire devrait revenir à Adrien Chenaux (Fribourg), Léo L’Homme (Vuadens) ou Arnaud Hertling (Corpataux), vainqueur l’an dernier. «Pour l’instant, seul Adrien est inscrit. Mais ses deux compères apprécient cette course. Elle leur permet de…