«On veut aller chercher ce titre, on n’aura plus d’excuses»

Nouveau président de Fribourg-Gottéron, Hubert Waeber est une homme d’action qui ne craint pas de prendre la parole.

Le Singinois de 57 ans le dit haut et fort:

«On travaille très dur pour augmenter les ressources et aligner une équipe capable d’aller chercher le titre de champion.»

Interview d’un entrepreneur qui aime le travail d’équipe tout en responsabilisant chacun.

KARINE ALLEMANN

FRIBOURG-GOTTÉRON. Hubert Waeber est le nouveau président du HC Fribourg-Gottéron depuis l’assemblée extraordinaire tenue hier soir à Forum Fribourg (lire en page13). Ce Singinois de 57 ans, marié et père de trois enfants, est un entrepreneur (il est le directeur général de la plus grande concession Opel de Suisse). Un bâtisseur qui avance par objectifs à atteindre, qui aime le travail d’équipe et les…