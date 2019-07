«J’ai pris un plaisir de malade, je reviens sans hésiter»

Organisé hier autour de la place du Marché, le Critérium en ville de Bulle a plu au public ainsi qu’aux 74 participants. L’expérience sera rééditée.

QUENTIN DOUSSE

«Oh mon Dieu! L’effort est hyperdur, mais c’était vraiment sympa.» Le souffle encore court, la Glânoise Bibiane Deillon a résumé le sentiment de tous, hier soir à Bulle, sur une place du Marché qui avait fière allure, ainsi réservée aux vélos. Le Critérium en ville de Bulle a été à la hauteur de la réputation de l’exercice: aussi nerveux que rude pour la tête et l’organisme. Ce qui n’a pas échappé aux badauds et spectateurs, venus nombreux, et parfois surpris par l’intensité de l’effort à l’image de ces résidents de la Maison bourgeoisiale sortis pour l’occasion.

Si les pelotons ont rapidement «explosé» sur les premières…