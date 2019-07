Championne incontestée des spaghettis, raviolis et autres macaronis, l’Italie ne reconnaît plus ses pâtes! Les habitudes des consommateurs changent, ils se tournent vers les pâtes complètes, sans gluten, aux céréales antiques, etc. Les producteurs multiplient les nouveautés pour rester dans le coup…

Mardi, à 20 h 05, sur RTS1.