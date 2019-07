Appel d’offres pour un projet informatique

ÉTAT DE FRIBOURG. Le projet HAE, qui consiste à harmoniser les systèmes d’information pour l’administration des écoles du canton, va entrer dans sa troisième et dernière phase. La procédure de gré à gré choisie pour le Secondaire 2 professionnel a été contestée au Tribunal cantonal. De ce fait, la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport «a décidé d’annuler l’adjudication du marché et de procéder à une nouvelle mise en concurrence afin de lever toute ambiguïté et de respecter ses contraintes organisationnelles».