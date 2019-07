LE PÂQUIER

Arnaud Pasquier s’est éteint le 24 juillet. Il avait 28 ans. Un dernier hommage lui est rendu ce matin en l’église du Pâquier.

Arnaud est né le 24 décembre 1990 dans le foyer de Patricia et François Pasquier. Dernier-né d’une fratrie de trois garçons, il a été choyé par sa famille et ses deux grand-mamans Cécile et Carmen. Après son école obligatoire, Arnaud effectua un stage linguistique de quelques mois en Allemagne. Puis il entreprit un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail. Il s’est ensuite orienté vers la profession d’opérateur en machines.

Respectueux et loyal, Arnaud était très attaché à son village du Pâquier, là où il a toujours habité. Jovial, il a participé à la Maîtrise des écoles et il était un membre actif de la Société de jeunesse. Il avait…