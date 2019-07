Arrêter les feux

A propos des festivités du 1er Août.

Les festivités du 1er Août célèbrent l’accord de paix signé le 1er août 1291 entre les représentants des trois cantons primitifs: Uri, Schwytz et Nidwald, rapidement rejoints par Obwald. Ce pacte fédéral n’était à l’origine qu’un accord de paix assez ordinaire – la fondation officielle de l’Etat fédéral tel qu’on le connaît remontant au 12 septembre 1848. On aurait aussi pu commémorer le serment du Grütli, que l’on situe en 1307, entre Arnold de Melchtal, Walter Fürst et Werner Stauffacher. Mais alors, pourquoi en 2019, à l’ère de la digitalisation et de l’écologie à empreinte carbone, faisonsnous encore en Suisse des feux du 1er Août, si cette tradition remonte au Moyen Age quand les feux étaient à l’époque utilisés comme moyens de communication à…