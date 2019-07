A bon entendeur

RTS1, MARDI À 20 H 05

AFRIQUE: ENTRE LA MALNUTRITION ET L’OBÉSITÉ. En Afrique, deux fléaux apparemment contradictoires font des ravages: d’un côté une malnutrition qui perdure, de l’autre une explosion des cas d’obésité et de diabète, due à des bouleversements profonds des habitudes alimentaires. Plus près de chez nous, on s’intéressera aussi à la sécurité des brassières gonflables et des bouées pour les enfants.

A Kibera, l’un des plus grands bidonvilles d’Afrique situé au cœur de Nairobi (capitale du Kenya) la pauvreté affame les enfants. Partant le matin le ventre vide pour aller à l’école, ils devront attendre le soir pour manger leur seul repas… Dans les quartiers les plus défavorisés, ils seraient plus d’un tiers à souffrir d’un retard de croissance dû à la malnutrition.…