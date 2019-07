Bonnet: «Je visais plus haut»

COURSE DE MONTAGNE. Rémi Bonnet devra encore attendre pour signer LA performance qu’il attend, cet été, sur le circuit mondial de la Golden Trail Series. Dimanche à Canazei, en Italie, le Charmeysan a dû se contenter du 10e rang de la Dolomyths Run. «Même si j’ai limité la casse, je visais plus haut, admet Rémi Bonnet. J’espérais une place sur le podium. Mais, dès l’échauffement, j’ai senti que je n’étais pas dans un grand jour.» Et cela n’a pas pardonné sur le parcours exigeant de 22 kilomètres pour 1700 mètres de dénivelé positif. Encore dans le top 5 au Piz Boè, sommet de l’épreuve à 3152 mètres d’altitude, le Gruérien de 24 ans a perdu tout espoir dans la descente. «J’ai lâché du terrain dans la première partie très, très technique. J’ai ensuite chuté et je n’étais plus dans ma…