Bonnet rentre déçu du Mont-Blanc

TRAIL. Essayé, pas pu pour Rémi Bonnet, dimanche au Marathon du Mont-Blanc. En tête de la course au 35e kilomètre encore, le Charmeysan a dû se contenter du 5e rang (3 h 58) final. «Il y a évidemment de la déception, car j’ai longtemps pensé à la victoire», réagit en préambule le Gruérien de 24 ans, avant de raconter sa course: «Nous étions trois à l’avant quand j’ai attaqué au 30e kilomètre, pour prendre une minute d’avance. Davide (Magnini, le vainqueur italien en 3 h 47) est revenu sur moi et m’a lâché après 37 km. Il était simplement meilleur ce jour-là. De mon côté, j’ai connu un gros coup de mou à trois kilomètres de l’arrivée. J’ai fait une hypoglycémie (n.d.l.r.: insuffisance de sucre dans le sang) et je n’avais plus rien dans les jambes.»

Ce passage à vide coûtera le podium à…