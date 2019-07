Calculer ses émissions de CO2 et investir

La Fondation Carbon Fri, créée en 2018 dans le but d’inciter les entreprises fribourgeoises à réduire leurs émissions de CO2, annonce dans un communiqué l’extension de son offre à la population du canton. Ce projet «unique en Suisse» propose aux citoyens de calculer les émissions de carbone de leurs vacances et leur coût, en saisissant diverses données comme le nombre de personnes, la durée du voyage, le mode de transport et la distance parcourue (https://carbonfri.ch/calculateurco2). «Une manière simple de sensibiliser les gens sur leur impact environnemental», mentionne le communiqué. Le calculateur permet ensuite de s’engager concrètement à soutenir financièrement des projets fribourgeois.