Caravane FM

RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

Camping de Vidy: l’invitation au voyage

Une caravane au camping… il fallait y penser! Situé sur les rives du Léman à Lausanne, celui de Vidy a la particularité d’être ouvert toute l’année. Il héberge des résidents permanents comme des voyageurs de passage. On y vit dans des petits chalets, des campings-cars ou sous de simples tentes. Mis à part sa grande antenne, la caravane de Jean-François et Lionel s’intègre parfaitement au paysage. Ils y accueillent des femmes, des hommes et des enfants qui rentrent de longs voyages, s’y préparent ou qui ont simplement choisi un mode de vie différent.

Au camping de Vidy, on y rencontre tout un monde! Et des univers bigarrés… celui de Laurent rime avec «les copains d’abord». Ce barbu charismatique a planté sa caravane il y a…