Cette fois, Gumefens/ Sorens tient son entraîneur

FOOTBALL

Après le départ de Lucien Dénervaud à La Tour/Le Pâquier, Gumefens/Sorens avait trouvé un successeur en la personne du Veveysan Philippe Chaperon. Mais l’entente ne s’était finalement pas confirmée. Le club des Marais a misé sur une solution interne. «L’équipe sera confiée à Daniel Piller, un ancien joueur du club, qui a aussi évolué à La Tour/ Le Pâquier et Farvagny, présente le dirigeant Félix Schafer. Daniel était le responsable technique de nos juniors. Comme nous souhaitons intégrer plusieurs jeunes, il est la personne idéale.» Le Marsensois de 42 ans sera épaulé par Olivier Murith, ancien entraîneur du club. En plus des trois départs annoncés à La Tour/ Le Pâquier (Mazzocatto, Maillard et Moreira, lireci-contre), Gumefens/Sorens se passera d’Henry Mbida et de Simon…