Chantier suspendu à Avry-Centre

AVRY. Le Tribunal cantonal fribourgeois (TC) a donné partiellement raison aux opposants qui faisaient recours contre la réalisation de travaux anticipés de terrassement et contre le permis de démolition d’une partie du centre commercial Avry-Centre.

Pour rappel, cette bataille juridique s’inscrit dans le cadre «Avry-Centre 2020», qui doit voir la construction de plusieurs bâtiments et d’une gare sur le site de l’actuel centre commercial. Ce projet fait suite à la révision partielle du Plan d’’aménagement local (PAL) et du Plan d’aménagement de détail (PAD), adoptés par la commune d’Avry et eux aussi contestés. Ces procédures sont toujours pendantes.

Dans un arrêté paru mercredi, les juges cantonaux ont ainsi déclaré recevable le recours des opposants sur les travaux de terrassement, avec…