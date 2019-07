RTS1, MERCREDI À 20 H 10

Cet été marque le retour d’une nouvelle édition de Cuisine de chez nous – Eusi Landchuchi – Cucina nostrana. Proposée conjointement par la RTS, SRF et la RSI, cette compétition culinaire à l’échelle nationale fait la part belle aux produits du terroir helvétique et couronnera le meilleur cordon-bleu de l’émission. Cette quatrième saison met en lumière des candidats qui mettent tout en œuvre pour favoriser la biodiversité sur leur exploitation. Sept candidats, qui exercent tous une profession liée aux métiers de la terre, feront partager aux téléspectateurs la richesse des produits de leur terroir. En lice, deux Romandes, trois Alémaniques, un Tessinois et une Grisonne. Particularité de cette nouvelle saison, tous ont à cœur de préserver la biodiversité de notre…