Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LES VACHES DE LA FÊTE DES VIGNERONS ne sont pas si émouvantes, m’a-t-on dit, sur le plancher en LED à Vevey. Et à la Journée fribourgeoise, les onze solistes du Ranzont dû chanter sans entendre la bande-son dans leur oreillette. Une oreillette? Oui, en 2019, elle fait partie du kit complet de l’armailli, comme la piste de danse en LED fait partie des sorties en boîte entre copines du samedi soir pour les vaches, tout le monde sait ça.

MAURICE ROPRAZ l’a dit à La Gruyère: la réaffectation de la Prison centrale, à Fribourg, est prévue pour 2026. Que faire de ce bâtiment si bien situé en vieille ville? On a le temps d’y réfléchir. Nombreuses chambres équipées, vue imprenable sur Lorette d’un côté et sur la Grand-Rue de l’autre… Ça sent le Airbnb à plein nez.

LE MUR DES…