Denise Kolly s’est endormie paisiblement le 5 juillet à l’hôpital de l’Ile, à Berne, où elle était hospitalisée depuis le 1er juillet à la suite d’un accident où elle se blessa gravement à la tête. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Pont-la Ville le 8 juillet.

Denise était la fille de Joseph et Yvonne Gachet-Tercier, de La Tourde-Trême. Elle y vit le jour le 5 novembre 1957. Elle était la sixième d’une fratrie de 12 enfants. Une fois son école achevée, elle entra à la Nestlé de Broc et y travailla jusqu’à 22 ans. En 1979, elle se maria avec Raymond Kolly, jeune agriculteur de La Roche, et le couple s’installa à la ferme du Pellevuet, à Pont-la-Ville. De cette union naquirent Christelle en 1983 et Sylvie en 1987. Denise était active, travailleuse, elle secondait son mari…