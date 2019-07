Depuis vingt-cinq ans, des films sous les étoiles

La 25e édition du Coop open-air cinema de Fribourg commence jeudi dans l’enceinte du Belluard. La programmation des 33 soirées respecte un savant mélange de films amusants, captivants ou émouvants qui ont marqué ces derniers mois. Le 19 juillet, les spectateurs pourront découvrir Parasite de Bong Joon Hoo qui a décroché la Palme d’or du Festival de Cannes. Le directeur du FIFF, Thierry Jobin, viendra présenter cette œuvre magistrale. Deux avant-premières sont prévues: Alice et le maire et Maradona. L’enceinte du Belluard offre à la fois des places abritées, pour les soirs de pluie, et d’autres sous les étoiles. L’open-air avait attiré environ 7600 spectateurs l’année dernière.