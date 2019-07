A1. Un automobiliste ivre de 33 ans a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté la voiture qui le précédait, samedi matin, sur l’autoroute A1 entre Morat et Chiètres. Les deux personnes qui roulaient normalement ont été blessées. Dans un communiqué, la police estime que cet accident est probablement dû à l’état physique du conducteur. Son permis a été provisoirement saisi et une interdiction de conduire lui a été notifiée.