Deux départs au Conseil communal

La syndique de Remaufens Renée Genoud quittera ses fonctions à la fin août, tandis qu’un conseiller communal démissionne de l’Exécutif au 31 juillet.

CLAIRE PASQUIER

REMAUFENS. A 73 ans, Renée Genoud a décidé de «passer la main». Syndique de Remaufens depuis trois ans et conseillère communale depuis 2004, la Veveysanne s’essouffle. «Nous sommes une petite commune, mais il y a toujours plus à faire et les gens sont toujours plus compliqués.» L’édile a d’abord hésité à terminer la législature. Elle a finalement préféré laisser sa place pour que son successeur puisse travailler durant un an et demi et connaître les rouages avant les élections de 2021. «Il aura davantage de chances de se faire élire.»

Succession assurée

Premier des viennent-ensuite de la liste UDC-PAI, Julien Cottet,…