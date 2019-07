Deux jeunes secourus sur le lac de la Gruyère dans la nuit

Après l'orage, vers 3 h 30, le jeune homme a voulu rattraper le canoé gonflable sur lequel se trouvaient des affaires et leur téléphone. Perdu, il a réussi à regagner la rive de la Chapelle de Thusy à Pont-la-Ville. Un habitant a pu l'aider et une patrouille de police l'a pris en charge. Son amie de 20 ans est restée sur l'île et a été secourue par les agents de la Police du lac qui ont également récupérer l'embarcation à la dérive.

Aucun blessé n'est à déplorer, communique la police.