Dupasquier échoue pour des millièmes

Jason Dupasquier peut l’avoir saumâtre à son retour d’Assen, en Hollande, où s’est disputé le weekend dernier la troisième manche de la Red Bull Rookies Cup. Souffrant du dos et des cervicales après une chute lors des essais le vendredi, le jeune pilote de Sorens a «fait du mieux qu’il a pu» le lendemain pour récolter une 8e place et huit points au championnat. La santé s’améliorant, c’est sur la seconde course du dimanche qu’il a laissé passer sa chance. Dans un groupe de huit à la lutte pour la première place, Jason Dupasquier a manqué la victoire pour... une demi-seconde! Plus infime encore, l’écart avec le podium n’était que de 99 millièmes. La différence? «Sans doute la confiance en soi, répond le pilote de 17 ans, 5e à l’arrivée. Sur la fin, je n’ai pas osé “pousser” ma machine et…