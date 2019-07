Emma Blanc née Buntschu

VILLORSONNENS

Emma Blanc est décédée le 14 juillet au Home de Billens. Elle cheminait vers sa 89e année. Née le 11 septembre 1930 dans le foyer des Buntschu à Avry-sur-Matran, elle est devenue orpheline à l’âge de deux ans. D’une santé délicate, elle passa plusieurs étés à l’alpage pour profiter de l’air frais de la montagne. Elle conserva de doux souvenirs de ces moments sur l’alpage de Tissiniva. Plus tard, elle travailla comme régleuse de montre à Neuchâtel. En 1955, elle rencontra son mari Marcel Blanc lors d’un bal à Rosé. Ils se marièrent un an plus tard et eurent la joie d’accueillir deux enfants, Rita et Pascal. Par la suite, elle eut beaucoup de plaisir à s’occuper de ses quatre petits-enfants et à connaître ses deux arrière-petits-fils. Elle appréciait réunir tout le monde lors…