Emma Gapany née Gremaud

MARSENS

Emma Gapany s’en est allée le 9 juillet, à l’aube de ses 89 ans, entourée de l’amour des siens.

Emma était la quatrième des cinq filles d’Edmond et Sophie Gremaud. Elle passa son enfance à la ferme de la chapelle, à Riaz. Elle y œuvrait l’été et travaillait, l’hiver, à la chocolaterie de Broc, tout en assurant des services les samedis ou les dimanches. Emma était une enfant active et indépendante. Elle le resta toute sa vie durant.

En 1952, elle épousa Marcel Gapany, agriculteur à Marsens. Elle collabora activement à l’exploitation. En parallèle, elle travailla chez tante Marthe, fameuse tenancière de l’Auberge des Sciernes-d’Albeuve.

Le couple eut deux enfants, Antoinette et Serge, qui reprit l’exploitation en 1994. Cela fit sa fierté, tout comme la carrière de son petit-fils…