Equipiers, fenêtre sur la vie de ces oubliés du peloton

Ils sont ceux que le grand public ignore, ceux que les médias et l’histoire oublient, ceux qui sont plus proches de la précarité que de la célébrité. Dans le bigarré peloton, ces sans-nom sont pourtant de loin les plus nombreux, les plus sollicités et les plus actifs sur la route, aussi, durant la majeure partie de la course. Tout au long du Tour de France, qui s’achève demain sur les Champs-Elysées, combien de bidons ramenés, de kilomètres endurés face au vent, de risques pris à frotter pour protéger son coéquipier mieux armé? Ce travail, ingrat mais néanmoins essentiel, est celui de «ces hommes formidables qui, un jour, ont renoncé à lever les bras pour se mettre au service d’un autre: leur leader». Ce rôle de l’ombre, attribué aux moins talentueux, est au centre de la cinquième…