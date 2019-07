Etudier le travail des 50 ans et plus

POSTULAT. Le domaine du travail n’est pas assez inclus dans le plan de mesures Senior+ 2016-2020, estimaient deux députés socialistes dans un postulat. Chantal Pythoud-Gaillard (Bulle) et Benjamin Gasser (Villars-sur-Glâne, démissionnaire en septembre 2018) demandaient au Conseil d’Etat d’étudier une série de mesures afin d’améliorer la situation de travailleurs âgés de 50 ans et plus, comme la lutte contre la discrimination ou l’incitation à la formation. Le Gouvernement invite le Grand Conseil à accepter ce postulat, mais sollicite une prolongation du délai pour la transmission de son rapport, jusqu’au 31 décembre 2021.

Il a en effet mandaté une haute école afin d’enquêter sur les conditions de travail de cette tranche de la population, estimant qu’il y avait lieu de «suivre de près»…