Fête nationale

RTS1, JEUDI, À 20 H 05



Avant de se retrouver sur la Riviera au cœur de la Fête des vignerons pour une émission présentée à quatre voix, chaque animateur a sillonné sa région à la découverte de personnalités qui magnifient notre terroir. C’est ainsi que Jean-Marc Richard ira à Borex à la rencontre de Niels Rodin, qui cultive en permaculture plus de 150 variétés d’agrumes. Du gigantesque cédrat au minuscule citron caviar, cet agrumiculteur vaudois propose ses fruits à de nombreux restaurateurs de la région. Le plus grand potager à l’ancienne de Suisse romande sera également à l’honneur. Situé au château de Prangins, il a été reconstitué avec des plantes répandues en Suisse romande aux XVIIIe et XIXe siècles. Aujourd’hui, on y cultive une centaine de variétés de fruits, légumes et fleurs…