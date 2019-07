Faire carrière à plus de 300 km/h

De grands changements ont été apportés à F1 2019, notamment à la carrière. Plus scénarisée et plus réaliste, elle apporte tout ce dont un pilote peut rêver manette à la main. Quelle réussite que ce F12019!Quel plaisir de rouler pied au plancher à Monza ou au Canada et d’éviter les murs à Monaco ou Bakou. En mode carrière, le jeu développé par les Britanniques de Codemasters offre une réalité bluffante et une histoire davantage scénarisée que les précédents opus.

Au placard le choix de n’importe quelle monoplace, place à trois courses en Formule 2. L’antichambre de la Formule 1 permet au joueur de reprendre en main la voiture, de se battre contre ses rivaux et de se créer une réputation. Le moment de passer en F1 arrive et de sélectionner son écurie. Notre décision se porte sur Toro…