Fendre l’eau après de multiples chutes

Sur les hauts de Gstaad, un bassin de rétention, et sur ce point d’eau, une activité insolite en montagne, du wakeboard. La Gruyère a testé ce sport nautique sur le site le plus haut d’Europe, à 1800 mètres d’altitude.

JONAS RUFFIEUX

WAKEBOARD. Il y a des choses qui ne peuvent s’accorder. Ou qui semblent ne pas pouvoir s’accorder. La relation entre activité nautique et montagne paraît insensée, et pourtant, le pari a été pris. Et il est gagnant. Situé à 1800 mètres d’altitude, sur les hauts de Gstaad, Wake Up propose des sessions de wakeboard sur un bassin de rétention, créé initialement pour approvisionner les canons à neige. L’idée a germé d’un groupe d’amis, et le projet a accouché l’été dernier. Un sourire à l’accent gruérien nous accueille. Chloé Gapany, d’Echarlens, gère le…