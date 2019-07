Festycharme, entre blues et samba brésilienne

accompagné par Jean-Pierre Bertrand, pianiste de boogie-woogie. «Nous avons même dû rajouter des chaises. Ce moment était magique.»

Si le blues fait partie de l’ADN du festival, Charmey s’est toutefois transformé en Rio sur la Jogne samedi. La place de l’école s’est transformée en plage de Copacabana le temps de démonstration de capoeira, tandis que le centre du village accueillait un défilé aux rythmes des percussions. «Des danseuses brésiliennes sont allées dans tous les bistrots partenaires», détaille Christine Repond, qui avoue que la météo estivale a, «pour une fois», été très favorable.

«Nous allons rentrer dans nos frais, explique la présidente. Et nous allons reconduire cette formule avec la salle communale, qui nous offre un plan B en cas de pluie.» Le festival continuera donc d’être en partie payant. «Aujourd’hui, ce n’est plus possible d’être entièrement gratuit. Il y a trop de festivals et pas assez de sponsors…»