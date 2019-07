Fribourg demande des comptes à La Poste

VOTE ÉLECTRONIQUE

Le système d’e-voting de La Poste prévu pour les élections fédérales ne remplit pas les exigences de la Confédération. Le géant jaune a annoncé son abandon vendredi dernier. Fribourg a prévu d’exiger des réparations. Le canton ne pourra notamment plus offrir le vote électronique aux Suisses de l’étranger. Fribourg et Neuchâtel ont déjà pris contact avec La Poste. Interrogées dans la NZZamSonntag et par la RTS, les chancelières de ces cantons ne veulent pas préciser le montant de la compensation financière exigée. A Fribourg, le canton a investi 150 000 francs par an dans le vote électronique depuis 2016, précise cependant Danielle Gagnaux-Morel. La Poste ne s’exprime pas sur les demandes de réparations. Elle dit vouloir examiner la question sur la base du contrat…