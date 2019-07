Gapany se blesse à un mois de Zoug

Placée à 26 jours exactement de la Fête fédérale à Zoug, la Fête du Brünig a offert un aperçu des forces des uns (comme le Zougois Pirmin Reichmuth, vainqueur dimanche) et des faiblesses actuelles des autres (notamment des lutteurs romands). Le week-end a été particulièrement délicat pour Benjamin Gapany (photo), qui a dû déclarer forfait sur blessure. Le Marsensois étant resté injoignable hier, c’est Jean-Fran- çois Sottas qui revient sur sa mésaventure. «Sur sa cinquième passe, Benjamin a fait une mauvaise réception sur l’épaule juste avant de s’incliner, précise le président du Club des lutteurs de la Gruyère. Il a rapidement senti que la blessure était sérieuse. La clavicule touchée? Possible. On en saura plus après la radiographie prévue demain (ce matin).» En attendant de connaître…