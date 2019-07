Germaine Brodard s’en est allée jeudi. Elle cheminait dans sa 82e année. Un dernier hommage lui sera rendu ce samedi matin en l’église de La Roche.

Germaine est venue au monde le 26 octobre 1937, dans le foyer de Jules et Esther Tinguely, à La Roche. Là l’attendaient déjà Angelo, Georges, Carméla et Jean-Pierre, issus d’un premier mariage de Jules. Quelques années plus tard arriva encore Rose. Tout ce petit monde cohabitait entre rires et pleurs. En 1955, Germaine rencontra Albert Brodard, de la Tinter. Ils se marièrent le 24 mai et six enfants naquirent bientôt de cette union: Gérard, André, Mariette, Lucienne, René et Claude. Elle eut le chagrin de perdre son époux le 14 juin 1991.

D’un naturel jovial et souriant, Germaine passait ses journées à travailler, à s’occuper de son jardin et…