Guillod sera présent à Broc

MOTOCROSS. Normand Fahrni est aux anges, à l’heure d’évoquer la tenue du 65e Motocross des Marches, à Broc, ce week-end. «Tout s’annonce à merveille, commence le président du Moto-Club de la Gruyère. La météo sera idéale, et la participation est très satisfaisante.» Plus de 250 motards s’élanceront lors des manches du championnat fribourgeois, 200 dans la catégorie nationale. «Dans laquelle nous pourrons compter avec la participation de deux coureurs de niveau mondial, avec Xavier Boog, triple champion de France de la discipline, et Valentin Guillod.» Le Lacois a notamment terminé 4e des championnats de France, le weekend passé. Du côté des régionaux, il faut noter la présence du FribourgeoisAlain Schafer, victorieux l’an dernier. Kim Schaffter, Jurassien, mais membre du MC de la…